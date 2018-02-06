Полиция Китая оштрафовала двух мужчин, которые на спор сожгли свои деньги

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два жителя китайского города Тяньчан на спор сожгли деньги, чтобы определить, кто из них состоятельнее. В итоге они были оштрафованы полицией, пишет South China Morning Post.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из ресторанов Тяньчана. Деньги мужчины жгли, чтобы доказать свое богатство. Один из споривших сжег купюру в 100 юаней (около $15), второй последовал примеру товарища. Инцидент снял на видео один из посетителей ресторана.

Из-за того, что в Китае преднамеренное повреждение национальной валюты является преступлением, поджигателей разыскала полиция. Нарушители закона были оштрафованы на 1000 юаней (около $155).-0-