Полиция Нэшвилла задержала подозреваемого в убийстве четырех человек

Подозреваемого в убийстве четырех человек в кафе в Нэшвилле (штат Теннесси, США) 29-летнеего Трэвиса Райнкина задержала полиция. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье в 03:25 по местному времени в помещении одного из ресторанов сети Waffle House мужчина, вооруженный автоматической винтовкой, открыл стрельбу по посетителям. Два человека погибли у входа в ресторан, еще двое - в помещении. В тот момент, когда преступник перезаряжал оружие, его удалось разоружить. Преступник, явившийся в ресторан в одном жилете, скрылся.

В поисках стрелявшего были задействованы более 100 полицейских.

В июле прошлого года Райнкина уже задерживали сотрудники Секретной службы США после того, как он отказался покинуть закрытую зону Белого дома. Он уверял, что хочет встретиться с президентом США. После этого его допросили и конфисковали у него 4 единицы огнестрельного оружия. Оружие передали отцу Райнкина, а тот передал его снова сыну.