Полиция Нидерландов задержала водителя фургона, сбившего посетителей фестиваля

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали водителя микроавтобуса, врезавшегося в группу людей неподалеку от кемпинговой зоны музыкального фестиваля PinkPop в Ландграафе (Нидерланды). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы местной полиции.
Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия.
Белый фургон, фигурировавший в инциденте, был обнаружен утром 18 июня на улице Менсхеггер.
Инцидент произошел в ночь на 18 июня. Погиб один человек, трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3287 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0102 BYN
|2.005 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.17 BYN
|3.161 BYN
|3.176 BYN