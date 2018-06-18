Полиция Нидерландов задержала водителя фургона, сбившего посетителей фестиваля

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали водителя микроавтобуса, врезавшегося в группу людей неподалеку от кемпинговой зоны музыкального фестиваля PinkPop в Ландграафе (Нидерланды). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы местной полиции.

Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса скрылся с места происшествия.

Белый фургон, фигурировавший в инциденте, был обнаружен утром 18 июня на улице Менсхеггер.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. Погиб один человек, трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.-0-