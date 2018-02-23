Полиция Одессы открыла уголовное дело в связи с попыткой захвата санатория "Лермонтовский"

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Одессы открыла уголовное дело по статье "Самоуправство" в связи с попыткой захвата административного корпуса санатория "Лермонтовский" недалеко от побережья Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одесскую полицию.

Согласно данным правоохранителей, около 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, сегодня ранним утром ворвались в санаторий "Лермонтовский". Нарушители порядка захватили административное здание и не пускали сотрудников санатория на работу.

Отмечается, что на место происшествия выезжал начальник областного управления нацполиции Дмитрий Головин. Полиция после нескольких часов противостояния вытеснила захватчиков за пределы санатория. Три человека задержаны.

В санатории на данный момент проходят лечение и реабилитацию 150 человек.

Конфликт вокруг санатория продолжается с 2011 года. "Лермонтовский" оспаривают друг у друга две структуры - Министерство юстиции и "Укрпрофздравница". Спорная недвижимость занимает 12,7 тыс. кв.м вблизи от побережья Черного моря. -0-