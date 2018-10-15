Полиция освободила женщину, взятую в заложники на вокзале в Кельне

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция освободила женщину, захваченную в заложники на вокзале в Кельне, сообщается в Twitter-аккаунте полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.
По данным полиции, женщина получила легкие ранения, ей оказывается помощь. Мужчина, взявший ее в заложники, задержан. Он тяжело ранен.
Полиция заверила, что ситуация полностью контролируется.
Инцидент произошел сегодня днем в центре Кельна. Мужчина, чья личность пока не раскрывается, захватил в заложники женщину в аптеке, расположенной в главном железнодорожном вокзале города. Мотивы преступника неизвестны. В связи с инцидентом была проведена эвакуация вокзала и остановлено движение поездов.-0-
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