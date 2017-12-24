Полиция поймала более 20 правонарушителей благодаря мультфильму "Симпсоны"

Британские правоохранители удачно инкорпорировали в методы своей розыскной деятельности уловку, примененную полицейскими в американском мультсериале "Симпсоны". Благодаря этому им удалось выйти в Южном Йоркшире на след свыше 20 нарушителей закона.

Сотрудники полиции отправляли на адреса подозреваемых рождественские открытки, в которых сообщали о раздаче бесплатных подарков. Адресаты отвечали согласием, чем подтверждали свое местоположение. Однако вместо курьеров к ним прибывали полицейские.

Среди подозреваемых возможные грабители, водители, управлявшие транспортными средствами в нетрезвом состоянии и другие нарушители.

В одной из серий "Симпсонов" шеф полиции Виггам разослал подозреваемым приглашения на получение бесплатных лодок. На уловку попадается и главный недотепа сериала Гомер Симпсон, который получил пригласительный из-за частого нарушения правил парковки.