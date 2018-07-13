Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция британского графства Уилтшир сообщила 12 июля об инциденте с участием 30-летнего мужчины в ресторане Zizzi в Солсбери, в котором в день отравления обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Подробности инцидента не приводятся. Отмечается, что на месте работают службы экстренной помощи.

В правоохранительных органах сообщили, что принимаются меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности.

В марте 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, на этом основании он обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.-0-