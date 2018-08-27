Полиция установила личность стрелявшего во Флориде

27 августа, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Полиция США заявила, что человеком, устроившим стрельбу на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в Джексонвилле (штат Флорида), оказался 24-летний Дэвид Катц из города Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщил на пресс-конференции шериф Джексонвилла Майк Уильямс.

"Стрельбу устроил 24-летний Дэвид Катц, с собой у него был по меньшей мере один пистолет", - сказал он.

В полиции сообщили, что жертвами стрелка стали два человека.

Как сообщала ранее газета Los Angeles Times, человек открыл стрельбу в Jacksonville Landing после того, как проиграл в видеоигру на турнире Madden NFL - спортивная игра, симулятор американского футбола). Стрелявший покончил с собой.-0-