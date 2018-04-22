Полиция в Ереване применила спецсредства против демонстрантов

22 апреля, Ереван /БЕЛТА - ТАСС/. Полиция Армении сегодня применила специальные средства и начала силовой разгон демонстрации в Ереване на проспекте Арцах.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция выдвигает силы, выставлен кордон, ситуация очень напряженная.

Инициаторы демонстрации - Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян - были принудительно выведены из рядов демонстрантов, чтобы прекратить незаконный сбор активистов.

Полиция Армении выступила сегодня с заявлением, в котором подтвердила решение о разгоне акций оппозиции в Ереване. "Предупреждаем, что в случае отсутствия руководителя митинга или невыполнения им требования полиции для прекращения акции будет предоставлен благоразумный срок, - отмечается в заявлении. - Если за это время акция не будет прекращена, полиция, применяя специальные средства, предусмотренные законом, разгонит собрание".

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении 16 апреля в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. 17 апреля парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером. 19 апреля оппозиционеры пытались сорвать заседание нового Кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером - митинг.-0-