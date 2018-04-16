Полиция в Ереване применила спецсредства против митингующих

16 апреля, Ереван /БЕЛТА-ТАСС/. Полиция применила спецсредства против митингующих оппозиционеров в Ереване, когда те попытались прорваться через колючую проволоку к зданию парламента, передает корреспондент ТАСС с места событий. По его данным, есть пострадавшие.

К активным действиям митингующих ранее призвал лидер партии "Гражданский диалог", депутат парламента Армении Никол Пашинян.

В парламенте республики 17 апреля пройдет голосование по выборам нового премьер-министра. Правящая Республиканская партия Армении выдвинула на эту должность кандидатуру Сержа Саргсяна. 9 апреля он завершил 10-летнее пребывание на посту президента страны. Оппозиция проводит акции протеста с целью сорвать это избрание.-0-