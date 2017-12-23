Полиция в Мельбурне предъявила обвинения наехавшему на толпу водителю

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийский гражданин афганского происхождения, направивший свой внедорожник на пешеходов в Мельбурне, обвинен в 18 попытках покушения на убийство и одном случае создания угрозы для жизни, сообщают информагентства.

Согласно утверждениям полиции, мужчина, который ранее злоупотреблял наркотиками и имеет психические проблемы, направил свой автомобиль на пешеходов в центре Мельбурна. Мотивы поступка пока не известны. Между тем связей с какой-либо террористической организацией полиция не нашла.

Поручено провести психологическую оценку задержанного, он должен предстать перед судом в ближайшие дни.

Из 19 человек, доставленных в больницу после инцидента, 12 все еще получают медпомощь, причем трое находятся в критическом состоянии.

Как сообщалось, в Мельбурне возле железнодорожного вокзала Флиндерс-стрит автомобиль въехал в толпу пешеходов. Помимо водителя был задержан 24-летний мужчина, который снимал происходящее на камеру.-0-