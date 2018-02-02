Польша выполняет запрет вырубки в Беловежской пуще - министр окружающей среды

2 февраля, Варшава /БЕЛТА - ТАСС/. Польша полностью выполняет запрет вырубки деревьев в Беловежской пуще, введенный судом ЕС, за исключением случаев, когда это необходимо из соображений безопасности. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик.

"После вчерашнего визита (в Беловежскую пущу) и осмотра территории я могу смело сказать, что постановление суда выполняется", - заявил Хенрик Ковальчик. Министр добавил, что нет никаких признаков вырубки деревьев после 20 ноября, за исключением тех, когда речь идет об угрозе безопасности жизни или здоровью людей.

По его словам, созданы специальные комиссии, в состав которых входят лесники, пожарные и полицейские. "Комиссия принимает решения, какие деревья необходимо убрать из соображений безопасности", - указал министр окружающей среды.

Скандал вокруг Беловежской пущи разгорелся несколько месяцев назад. По планам правительства Польши, вырубке в заповеднике подлежали около 1,3 млн деревьев, зараженных опасным вредителем - короедом-типографом. Экологи протестовали против этих действий и требовали дать возможность реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

В ноябре суд ЕС постановил, что Польша должна немедленно прекратить активное лесопользование в Беловежской пуще, за исключением случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности. Если Польша нарушит это постановление, суд обяжет ее выплачивать Еврокомиссии по меньшей мере 100 тыс. евро в день.-0-