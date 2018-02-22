Польша запустила программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство страны приняло программу борьбы со смогом и загрязнением воздуха. Об этом сообщает ТАСС.

Матеуш Моравецкий отметил, что в Польше запустят программу термомодернизации, которая предполагает сокращение загрязнения воздуха при одновременном расширении возможности утепления домов гражданами.

Ранее Суд Европейского союза в Люксембурге заявил, что Польша нарушила европейское право, допустив многолетнее превышение содержания в воздухе взвешенных частиц PM10. Речь идет о Директиве ЕС 2008 года, в которой указаны максимально допустимые значения загрязнения воздуха.

В Польше из-за отопления домов и хозяйств некачественным углем и мусором в атмосферу попадают частицы PM10, которые могут содержать токсичные вещества, тяжелые металлы, диоксины. Эти частицы могут проникать в дыхательные пути человека и провоцировать тяжелые заболевания легких.-0-