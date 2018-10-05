Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка работала нелегально

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания-владелец маршрутки, попавшей сегодня в смертельное ДТП под Тверью (Россия), осуществляла незаконные пассажирские перевозки. Об этом сообщает ТАСС.

"Это частная компания, которая осуществляет незаконные пассажирские перевозки под видом заказных", - заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он также отметил, что в регионе проводится плановая работа по зачистке рынка от нелегальных заказных перевозок. "Сейчас принят закон Госдумой, который, я думаю, поможет избавиться от таких "пиратов", которые работают на рынке заказных перевозок", - добавил Игорь Руденя.

Губернатор побывал на месте ДТП, где принял участие в работе оперативного штаба.

В ГУ МВД России по Тверской области сообщили, что водитель маршрутки "предварительно является виновником аварии, так как выехал на полосу встречного движения".

Лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и маршрутного такси Ford Transit произошло утром в Калининском районе Тверской области. По последним данным, в ДТП погибли 13 пассажиров маршрутки, четыре человека получили тяжелые травмы.

Областное управление СК возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело взято на контроль в центральном аппарате СК РФ.-0-