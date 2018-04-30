Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил, сообщают информагентства.

После объявления о переходе к новому формату операции Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

В своем выступлении Порошенко также заявил, что урегулировать военный конфликт необходимо политико-дипломатическим путем, а также выразил надежду на развертывание миссии ООН на востоке Украины.-0-