Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил, сообщают информагентства.
После объявления о переходе к новому формату операции Петр Порошенко подписал соответствующий указ.
В своем выступлении Порошенко также заявил, что урегулировать военный конфликт необходимо политико-дипломатическим путем, а также выразил надежду на развертывание миссии ООН на востоке Украины.-0-
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