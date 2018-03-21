Порошенко одобрил решение о мерах по нейтрализации угроз в сфере миграционной политики

21 марта, Киев /БЕЛТА - ТАСС - Укринформ/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о безотлагательных мерах по нейтрализации угроз в сфере миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, правительству Украины поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов "о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного удостоверения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки".

Правительству поручается обеспечить разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов, в частности, "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Кроме того, Кабмину поручено подготовить изменения в Кодекс об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействия в предоставлении других услуг, а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

Правительству поручено усовершенствовать работу в сфере интегрированного управления границами, предусмотрев меры по обеспечению функционирования четырехуровневой системы контроля за въездом и пребыванием в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

Должен быть подготовлен и утвержден порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через государственную границу Украины, а также внесения сведений об иностранцах или лицах без гражданства, их паспортных данных в соответствующий реестр.

С 1 января 2018 года в Украине введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами. Также въезжающих в Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.-0-