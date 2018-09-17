Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе с Россией

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.
"Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения Министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В 2018 году украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.482 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.132 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.125 BYN
|3.135 BYN