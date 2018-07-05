Порошенко подписал указ о возрождении чернобыльской зоны

5 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мероприятиях по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших лиц, безопасному обращению с радиоактивными отходами". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Кабинет Министров Украины должен создать условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках образованного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника", - говорится в сообщении.

Правительству поручено законодательно урегулировать проблемные вопросы правового режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях, а также обеспечить поддержку непосредственно развития самого Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника посредством определения особенностей его управления и функционирования.

Особое внимание в указе уделено мероприятиям по социальной защите пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. Правительство должно решить вопрос относительно повышения размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.

Также указ направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.-0-