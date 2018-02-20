20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, сообщают информагентства.

По словам украинского лидера, закон существенно усиливает правовую базу использования ВС Украины и иных силовых подразделений для обороны страны, а также устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения. При этом он подчеркнул, что Украина будет придерживаться своих международных обязательств. Новый закон вступит в силу в день его опубликования.

Петр Порошенко также поручил руководству силовых структур подготовить в кратчайшие сроки предложения об изменении формата операции в Донбассе, представить на рассмотрение кандидатуру командующего объединенными силами, а также стратегический замысел дальнейших действий украинской армии в этом регионе. Предполагается, что все подготовительные процедуры должны быть завершены до 1 апреля 2018 года.

Парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса 18 января текущего года.

По последним данным ООН, за время конфликта на востоке Украины его жертвами стали более 10 тыс. человек.-0-