Порошенко поручил правительству подготовить предложения по выходу из СНГ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить предложения по официальному выходу страны из СНГ. Об этом он заявил во время выступления на киевском форуме по безопасности, сообщают информагентства.

"Просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске", - сказал Петр Порошенко.

Президент Украины также считает необходимым инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключенную Украиной в СНГ, на предмет соответствия национальным интересам.-0-