18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко приглашен на саммит глав государств СНГ 28 сентября в Душанбе, сообщил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Он приглашен на саммит в Душанбе, и мы направляем все документы о подготовке к заседанию Совета глав государств СНГ в адрес Украины, Администрации Президента, МИД и в Аппарат правительства по соответствующей тематике, то есть мы информируем Украину по всем вопросам деятельности Содружества, поскольку она не вышла де-юре из состава СНГ. В Киеве, конечно же, знают о предстоящем заседании Совета глав государств, Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе 27-28 сентября. Приглашение такое есть, но в то же время руководство Украины, видимо, воздержится от участия в заседании в Душанбе. Хотя из практики мы знаем, что ответы иногда поступают чуть ли не накануне заседания, и мы еще ждем", - сказал Сергей Лебедев.

По его словам, Украина, возможно, примет участие в заседании глав государств Содружества в качестве наблюдателя. "В таком качестве Украина до недавнего времени принимала участие в некоторых наших заседаниях, в частности в заседании Экономического совета СНГ. Но сейчас она прекратила участвовать и в качестве наблюдателя, к сожалению", - отметил председатель Исполкома СНГ.

Он напомнил, что Украина в августе закрыла свое представительство при уставных органах Содружества. "Мы получили ноту, что функции поддержания контакта с уставными органами и Исполкомом СНГ будет выполнять посольство Украины в Беларуси. Поэтому мы все документы, касающиеся деятельности СНГ, направляем Украине через ее посольство в Беларуси", - подчеркнул Сергей Лебедев.-0-