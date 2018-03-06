Порошенко утвердил продление санкций против российских банков

6 марта, Киев /БЕЛТА - ТАСС - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны относительно продления санкций против российских банков. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", - говорится в документе.
"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", - говорится в указе.
Президент Украины также поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.-0-
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