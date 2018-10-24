Porsche должен заплатить десятки миллионов евро инвесторам

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Земельный суд в Штутгарте принял решение по иску инвестора, связанному с дизельным скандалом Volkswagen, который контролирует автопроизводителя Porsche. По решению суда один из истцов должен получить от автохолдинга 3,2 млн евро, сообщает немецкая телерадиокомпания DW.

Еще одному инвестору холдинг должен выплатить 44 млн евро. По мнению истцов, промедление руководства компании относительно сообщений рынка о рисках скандала привело их к потерям из-за скачков стоимости акций. Porsche отвергает эти претензии.

Ожидается, что автоконцерн будет оспаривать выплаты.-0-