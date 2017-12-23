Посетителей рождественского рынка эвакуировали в Бонне из-за подозрительных посылок

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Германии в пятницу вечером эвакуировали посетителей рождественского рынка из-за подозрительных посылок, передает агентство DPA.

Свидетели сообщили полицейским о подозрительном человеке, который кинул в почтовый ящик несколько толстых конвертов. При этом он скрывал свое лицо под капюшоном, а на руках были одноразовые перчатки. Стражи порядка немедленно эвакуировали людей с расположенного неподалеку рынка.

Ночью эксперты выяснили, что содержимое конвертов - наркотики. О каком конкретно веществе идет речь, пока не сообщается.-0-