После беспорядков во время Хэллоуина во Франции задержаны более 100 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время празднования Хэллоуина во Франции прошли массовые беспорядки, дебоширы в масках и капюшонах поджигали автомобили и мусорные урны, разбивали витрины магазинов, нападали на правоохранителей. Полиция задержала в разных городах более 100 человек. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".
Отмечается, что уличные беспорядки наблюдались в Лионе, Меце, Тулузе и парижском регионе. Для поддержания порядка на улицах были мобилизованы 15 тыс. полицейских.
В городе Эсон к югу от Парижа в результате нападения двое правоохранителей отравились химикатами.-0-
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