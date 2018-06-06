6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После извержения вулкана в Гватемале пропали без вести почти 200 человек, сообщают информагентства.
Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий располагает сведениями о 192 пропавших. Число жертв в настоящее время составляет 73 человека, в результате продолжения поисково-спасательных работ число погибших, как ожидается, увеличится.
Всего более 1,7 млн человек коснулись последствия удара стихии. В Гватемале объявлен трехдневный траур.-0-
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