6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После извержения вулкана в Гватемале пропали без вести почти 200 человек, сообщают информагентства.

Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий располагает сведениями о 192 пропавших. Число жертв в настоящее время составляет 73 человека, в результате продолжения поисково-спасательных работ число погибших, как ожидается, увеличится.

Всего более 1,7 млн человек коснулись последствия удара стихии. В Гватемале объявлен трехдневный траур.-0-