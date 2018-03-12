После крушения самолета в Непале спасены 17 пассажиров

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После крушения пассажирского самолета в столице Непала спасателям удалось спасти 17 пассажиров. В результате аварии есть и погибшие, их точное число пока неизвестно. Об этом сообщает местное издание Setopati со ссылкой на министра по делам туризма Непала Суреша Ачарья.

Отмечается, что 17 пассажиров доставлены в больницы. Как сообщает агентство Рейтер, на борту самолета находились 67 пассажиров.

Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале Самолет авиакомпании из Бангладеш разбился на восточной стороне взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Трибхуван при заходе на посадку.

Самолет Bombardier Dash 8 Q400, принадлежащий авиакомпании US-Bangla Airlines, разбился сегодня при заходе на посадку в аэропорту Трибхуван. Он совершал рейс Дакка - Катманду. Издание Katmandu Post пишет, что во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на футбольном поле около аэропорта. После этого лайнер загорелся.

Как рассказал официальный представитель воздушной гавани Нат Тхакур, пожарные уже приступили к тушению самолета, выясняются причины катастрофы.

Администрация аэропорта Трибхуван предварительной причиной катастрофы назвала технические неполадки в самолете. В непальском международном аэропорту Трибхуван 12 марта были отменены все рейсы в связи с инцидентом.-0-