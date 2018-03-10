После нападения в Афганистане погибли 24 правоохранителя

В результате нескольких связанных между собой атак боевиков в провинции Фарах, что на западе Афганистана были убиты свыше 20 сотрудников службы безопасности.
Глава совета провинции Фарид Бакхтавар сообщил, что в районе Балабулук группа вооруженных боевиков атаковали посты правоохранителей, убив 18 человек и похитив еще не менее троих.
В городе Фарах (центре одноименной провинции) в ходе атаки боевиков "Талибана" погибли шесть человек.
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