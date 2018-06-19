После новоселья в Индии отравились 250 человек

Трое несовершеннолетних погибли, более 250 человек госпитализированы с отравлением после ужина в штате Махараштра на западе Индии.

На церемонию "вашту шанти" (новоселье), были приглашены более 500 человек. Люди пришли семьями, многие с детьми. Сразу после начала ужина маленькие гости почувствовали себя плохо: у них закружилась голова, заболел живот и началась рвота. Потом на недомогание стали жаловаться взрослые.

На праздник вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу трое детей скончались. Еще более 250 участников застолья находятся под наблюдением врачей в больнице города Кополи.

По предварительной версии, причиной отравления стало попадание в пищу инсектицидов – препаратов для борьбы с насекомыми.