После новоселья в Индии отравились 250 человек

Трое несовершеннолетних погибли, более 250 человек госпитализированы с отравлением после ужина в штате Махараштра на западе Индии.
На церемонию "вашту шанти" (новоселье), были приглашены более 500 человек. Люди пришли семьями, многие с детьми. Сразу после начала ужина маленькие гости почувствовали себя плохо: у них закружилась голова, заболел живот и началась рвота. Потом на недомогание стали жаловаться взрослые.
На праздник вызвали скорую помощь, но по дороге в больницу трое детей скончались. Еще более 250 участников застолья находятся под наблюдением врачей в больнице города Кополи.
По предварительной версии, причиной отравления стало попадание в пищу инсектицидов – препаратов для борьбы с насекомыми.
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