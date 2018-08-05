МВД Венесуэлы: после покушения на Мадуро задержаны шесть человек

Министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Нестор Ревероль. Фото AP

Министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира страны Нестор Ревероль заявил в воскресенье в эфире телеканала Telesur, что задержаны шесть подозреваемых в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Задержаны шесть террористов. Вся значимая информация и видео с доказательствами собраны, идентифицированы организаторы и непосредственные исполнители преступления внутри и за пределами страны, не исключены дальнейшие задержания", - заявил министр. По его словам, в отношении одного из задержанных уже был выдан ордер на арест из-за причастности к нападению в 2017 году на военную базу Фуэрте Парамакай в венесуэльском городе Валенсия.

На президента Венесуэлы совершено покушение Покушение на главу государства было совершено при помощи беспилотников со взрывчаткой.

Как сообщалось ранее, покушение на Мадуро с использованием нескольких беспилотников со взрывчаткой было совершено в субботу во время его выступления в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны не пострадали.