После пожара в национальном музее в Бразилии прошла акция протеста

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рио-де-Жанейро прошла акция протеста после пожара в Национальном музее Бразилии, сообщает Reuters.
Разгневанные участники акции протеста считают, что пожар был "предсказуемой трагедией". По их мнению, инцидент произошел из-за сокращения федерального финансирования. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.
Здание Национального музея Бразилии загорелось вечером 2 сентября. В результате пожара музей практически полностью сгорел. Министр культуры Сержиу Са Лейтан рассказал, что, вероятно, пожар был вызван коротким замыканием, также пламя могло вспыхнуть из-за падения на крышу здания самодельного воздушного фонарика. Запуск таких фонариков - давняя традиция в Бразилии, однако они обычно вызывают пожары. Окончательные причины пожара будут названы после окончания расследования.
Музей - старейшее научное учреждение Бразилии, в 2018 году он отметил свое 200-летие. Здесь были выставлены тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе предметы древнеегипетской культуры.-0-
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