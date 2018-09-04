После пожара в национальном музее в Бразилии прошла акция протеста

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рио-де-Жанейро прошла акция протеста после пожара в Национальном музее Бразилии, сообщает Reuters.

Разгневанные участники акции протеста считают, что пожар был "предсказуемой трагедией". По их мнению, инцидент произошел из-за сокращения федерального финансирования. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Здание Национального музея Бразилии загорелось вечером 2 сентября. В результате пожара музей практически полностью сгорел. Министр культуры Сержиу Са Лейтан рассказал, что, вероятно, пожар был вызван коротким замыканием, также пламя могло вспыхнуть из-за падения на крышу здания самодельного воздушного фонарика. Запуск таких фонариков - давняя традиция в Бразилии, однако они обычно вызывают пожары. Окончательные причины пожара будут названы после окончания расследования.

В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии с 200-летней историей Музей является старейшим научным учреждением Бразилии, в 2018 году он отметил свое 200-летие. Это здание когда-то служило резиденцией португальской королевской семьи.

Музей - старейшее научное учреждение Бразилии, в 2018 году он отметил свое 200-летие. Здесь были выставлены тысячи экспонатов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе предметы древнеегипетской культуры.-0-