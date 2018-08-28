После убийства в Хемнице на востоке Германии не прекращаются беспорядки

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Хемниц на востоке Германии после столкновений между участниками демонстраций против и в поддержку иммиграции пострадали несколько человек. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Крайне правые активисты уже второй день не покидают центр города после того, как в немецком Хемнице в 03.15 утра 26 августа был зарезан 35-летний гражданин Германии. Инцидент произошел в день уличного фестиваля, который позже был отменен. По подозрению в убийстве полиция задержала 23-летнего гражданина Сирии и 22-летнего иракца.

Рядом с крайне правыми протестуют левые активисты, обвиняющие своих оппонентов в попытке заработать политический капитал на убийстве.

Власти Германии призвали обе стороны конфликта к спокойствию и предостерегли от самосуда. Правоохранители предупредили участников протестов в масках, которые начали собирать камни, что фиксируют их действия на камеру. В разгар стычек полиция применила водомет. В больницу с травмами попали несколько человек.

Ранее власти сообщили, что расследуют якобы имевшие место нападения на граждан Афганистана, Сирии и Болгарии во время беспорядков 26 августа. По некоторым данным, как пишет Би-Би-Си, ультраправые активисты гонялись по улицам за иностранцами. Полиция обратилась с призывом к очевидцам событий предоставить видеозаписи или фотографии таких нападений.

Вопрос миграции стал в Германии очень болезненным после того, как в 2015 году канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение принять около 1,3 млн мигрантов и беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока, таких как Сирия и Ирак. На волне критики миграционных решений во время всеобщих выборов в прошлом году в Бундестаг впервые прошла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии", которая получила 12,6% голосов и более 90 мест.-0-