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После взрыва в омской пятиэтажке госпитализированы восемь человек

В мире 13.01.2018 | 00:26
Фото bk55
Фото bk55

В одном из жилых домов Омска, расположенном по улице 5-я Кордная, взорвался бытовой газ. В результате пострадали семь человек, их доставили в больницы с травмами и ожогами.

В числе пострадавших также четверо детей. Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС эвакуировали около 170 человек из здания. Известно, что за взрывом последовал пожар. На некоторое время в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Затем жильцы трех из четырех имеющихся в здании подъездов вернулись домой.

40 пострадавших разместили во временном пункте на базе гостиницы "Иртыш".

13 января спасатели при помощи специального диагностического комплекса "Струна" обследуют дом на наличие повреждений.

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Теги
взрывы, газ, реагирование на ЧС, регионы России
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