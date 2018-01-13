После взрыва в омской пятиэтажке госпитализированы восемь человек

В одном из жилых домов Омска, расположенном по улице 5-я Кордная, взорвался бытовой газ. В результате пострадали семь человек, их доставили в больницы с травмами и ожогами.

В числе пострадавших также четверо детей. Большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС эвакуировали около 170 человек из здания. Известно, что за взрывом последовал пожар. На некоторое время в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Затем жильцы трех из четырех имеющихся в здании подъездов вернулись домой.

40 пострадавших разместили во временном пункте на базе гостиницы "Иртыш".

13 января спасатели при помощи специального диагностического комплекса "Струна" обследуют дом на наличие повреждений.