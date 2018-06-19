После землетрясения в Японии зафиксировано 26 афтершоков

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После землетрясения на юго-западе японского острова Хонсю, которое произошло 18 июня, зафиксировано 26 повторных толчков, сообщают информагентства.

По данным метеорологического управления Японии, четыре афтершока имели магнитуду 4,0. Сейсмологи прогнозируют, что в ближайшие дни подземные толчки могут повториться.

Между тем в эвакуационных центрах сейчас находятся около 1,5 тыс. человек. Большинство их них боится возвращаться домой из-за угрозы повторных толчков и обрушений.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Хонсю утром 18 июня. Его очаг находился на глубине 13 км. По последним данным, погибли четыре человека, около 360 пострадали.-0-