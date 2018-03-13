Последствия нового удара США по Сирии будут самыми тяжелыми - Лавров

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последствия нового удара США по Сирии, о возможности которого говорила в Совете Безопасности ООН постоянный представитель США Никки Хейли, будут самыми тяжелыми. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми, - сказал Сергей Лавров. - И госпожа Хейли должна понимать, что одно дело - безответственно эксплуатировать микрофон в СБ ООН, а другое дело - когда военные, и российские, и американские, имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно и что нельзя делать".

"Американская коалиция это прекрасно знает", - добавил глава МИД РФ.

Сергей Лавров также заявил, что намерение США внести в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии говорит о провале Вашингтона в выполнении резолюции 2401 по прекращению огня в этой арабской республике.

"Другой аспект проблемы - это наши западные партнеры, которые не скрывают, что имеют очень тесные контакты с теми, кто в Восточной Гуте сейчас находится, и которые не смогли выполнить свое обязательство по резолюции 2401, заключающееся в том, что им надо повлиять на своих подопечных, приструнить их и заставить прекратить обстреливать жилые кварталы. Ни того, ни другого западные коллеги во главе с США не сделали. То, что вчера Никки Хейли пригрозила внести новую резолюцию, означает только одно - они провалились в выполнении предыдущей резолюции", - подчеркнул министр.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 12 марта на заседании Совета Безопасности заявила, что Соединенные Штаты готовы нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособной добиться прекращения огня в районе Восточной Гуты под Дамаском. Никки Хейли напомнила, что в апреле 2017 года США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил, с которой, по утверждению западных стран, вылетели самолеты для химической атаки на город Хан-Шейхун. "Соединенные Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы продемонстрировали, мы выберем. Мы готовы вновь выбрать его", - подчеркнула американский постпред.

США 12 марта также внесли в Совет Безопасности ООН проект новой резолюции, в котором содержится требование ввести перемирие сроком на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте. В проекте документа генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предлагается срочно разработать предложения по мониторингу соблюдения предлагаемого перемирия. По заявлению Никки Хейли, принятие этого документа необходимо, так как резолюция об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, одобренная Совбезом 24 февраля, не достигла поставленной цели.-0-