Послы России и США наметили совместные шаги по улучшению связей двух стран

14 января, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Хантсман наметили совместные шаги, призванные содействовать нормализации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня российской печати, сообщает ТАСС.

Анатолий Антонов рассказал, что считает хорошей и конструктивной состоявшуюся у него на днях встречу с Джоном Хантсманом. "Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений", - заявил Анатолий Антонов.

Как отметил Анатолий Антонов, на его с Джоном Хантсманом встрече были намечены совместные шаги, направленные на нормализацию российско-американских отношений. "Мы будем работать вместе над восстановлением отношений", - подчеркнул Анатолий Антонов.

Он при этом предупредил, что на скорейшее повышение уровня двусторонних отношений в условиях нынешних сложностей рассчитывать не приходится. "К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно. Потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы", - сказал посол.-0-