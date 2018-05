Посольство Парагвая открылось в Иерусалиме

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иерусалиме сегодня состоялась церемония открытия нового посольства Парагвая в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло в присутствии президента южноамериканской страны Орасио Картеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ранее парагвайское посольство в Израиле находилось в городе Герцлия-Питуах около Тель-Авива.

Today we celebrated the opening of the third embassy in #Jerusalem, a result of the courageous decision of the President of #Paraguay H.E. Horacio Cartes. Bravo Paraguay, a true and close friend of #Israel! pic.twitter.com/rO6uvBa7eL