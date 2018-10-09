Постпред США при ООН подала в отставку

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку, сообщает Euronews.

По данным новостного портала Axios, президент США Дональд Трамп принял отставку Никки Хейли. Американская администрация эту информацию пока не подтвердила.

Как сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс в Twitter, сегодня Дональд Трамп проводит встречу с Никки Хейли в Овальном кабинете Белого дома.

По данным агентства Reuters, которое цитирует президента США, Хейли уйдет в отставку в конце года. При этом, как сообщает ТАСС, Дональд Трамп заявил, что Никки Хейли может вернуться позже к работе в администрации США в новой роли.

Никки Хейли занимала пост постоянного представителя США при ООН с января 2017 года. С 12 января 2011 по 24 января 2017 года она была губернатором штата Южная Каролина.-0-