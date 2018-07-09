Пострадавшая при отравлении в Эймсбери женщина скончалась

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в британском Эймсбери, скончалась 8 июля в больнице. Как сообщает ТАСС, информация об этом размещена на сайте Скотленд-Ярда.
"Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице. Она была официально опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона", - говорится в заявлении.
Британские власти пообещали найти виновных в гибели женщины, отравившейся в Эймсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что "потрясена и шокирована" смертью Дон Стерджес.
Между тем медицинский директор правительственной службы Public Health England, осуществляющей контроль в сфере охраны здоровья населения и надзор за угрозами эпидемий, заявил: "Мы полностью осознаем, что эта новость вызовет огромную обеспокоенность среди жителей Солсбери и Эймсбери. Однако наша оценка остается прежней: общий риск для широкой общественности остается низким". Он также порекомендовал жителям двух городов не поднимать с земли незнакомые предметы, включая иголки и необычные емкости. Ранее следователи Скотленд-Ярда установили, что Дон Стерджес и Чарльз Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, подняв с земли незнакомый им предмет. Сосед Роули в Эймсбери ранее предположил в телеинтервью, что Роули и проживавшая с ним Стерджес, будучи наркозависимыми людьми, чье здоровье было подорвано, скорее всего, увидели нечто похожее на наркотик и взяли в руки то, что в итоге оказалось нервно-паралитическим веществом.
44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к этому.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.323 BYN
|2.333 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.976 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.1428 BYN
|3.135 BYN
|3.15 BYN