Пострадавшая при отравлении в Эймсбери женщина скончалась

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в британском Эймсбери, скончалась 8 июля в больнице. Как сообщает ТАСС, информация об этом размещена на сайте Скотленд-Ярда.

"Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице. Она была официально опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона", - говорится в заявлении.

Британские власти пообещали найти виновных в гибели женщины, отравившейся в Эймсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что "потрясена и шокирована" смертью Дон Стерджес.

Между тем медицинский директор правительственной службы Public Health England, осуществляющей контроль в сфере охраны здоровья населения и надзор за угрозами эпидемий, заявил: "Мы полностью осознаем, что эта новость вызовет огромную обеспокоенность среди жителей Солсбери и Эймсбери. Однако наша оценка остается прежней: общий риск для широкой общественности остается низким". Он также порекомендовал жителям двух городов не поднимать с земли незнакомые предметы, включая иголки и необычные емкости. Ранее следователи Скотленд-Ярда установили, что Дон Стерджес и Чарльз Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, подняв с земли незнакомый им предмет. Сосед Роули в Эймсбери ранее предположил в телеинтервью, что Роули и проживавшая с ним Стерджес, будучи наркозависимыми людьми, чье здоровье было подорвано, скорее всего, увидели нечто похожее на наркотик и взяли в руки то, что в итоге оказалось нервно-паралитическим веществом.

44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к этому.-0-