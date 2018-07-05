5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшие в Эймсбери отравились после контакта с зараженным предметом, сообщают информагентства со ссылкой на заявление, распространенное Скотленд-Ярд.

"После дополнительных тестов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет", - приводит слова заявления ТАСС.

Как сообщалось, вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в городе Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены Скрипали в Солсбери. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.-0-