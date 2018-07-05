Пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали - глава британского МВД

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной отравления двух британских подданных в городе Эймсбери 30 июня стало то же вещество, что было применено против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид, выступая в Палате общин британского парламента.

"Дополнительные тесты специализирующихся на изучении химического оружия научных сотрудников лаборатории в Портон-Дауне подтвердили, что это нервно-паралитическое вещество, известное под названием "Новичок". Теперь его идентифицировали как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали", - заявил Саджид Джавид. "Мы не можем отнести его к той же самой партии на данной стадии, но специалисты с этим разберутся. Мне также сказали, что такое, быть может, и невозможно из-за целого ряда факторов, но, конечно же, мы не можем исключить, что оно из той же самой партии", - отметил министр. По его словам, тип "Новичка", примененный на территории Великобритании, будет разлагаться еще многие и многие месяцы.

Министр также повторил тезис британского правительства о якобы имеющейся причастности России к отравлению Скрипалей. Он также не исключил принятия новых мер против России в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению двух британских граждан в Эймсбери.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня, что Россия призывает правоохранительные органы Великобритании начать взаимодействие по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

Вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в городе Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены Скрипали в Солсбери. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.-0-