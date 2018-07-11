Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец Роули пришел в сознание

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чарльз Роули, который пострадал при инциденте в британском Эймсбери, пришел в сознание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в Twitter больницы городского округа Солсбери.

В сообщении отмечается, что у пациента Чарльза Роули наблюдаются значительные изменения в состоянии здоровья. "Он находится в критическом, но стабильном состоянии. Он сейчас пришел в себя", - заявили в больнице.

Однако медики подчеркнули, что пока рано утверждать, что пациент находится вне опасности. Ему еще требуется специализированный круглосуточный уход в больнице городского округа Солсбери.

Пострадавшая вместе с 45-летним Роули его 44-летняя спутница Дон Стерджес скончалась 8 июля.

Как сообщалось, вечером 30 июня 44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули были найдены без сознания в своем доме в городе Эймсбери. Их доставили в больницу в критическом состоянии, а позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены Скрипали в Солсбери. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия всегда категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

Следователи Скотленд-Ярда придерживаются мнения, что Дон Стерджес и Чарльз Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, скорее всего, подняв с земли незнакомый им предмет.-0-