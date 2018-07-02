Потолок торгового центра обрушился от сильных ливней в Иркутске

Инцидент произошел 2 июля в 16 часов по местному времени.

В торговом центре "Сильвер Молл" под натиском сильного дождя потолок первого этажа начал протекать. Часть конструкции обрушилась. Под водой оказались несколько магазинов. Посетителям торгового центра удалось избежать травм.

Из-за сильного ливня с градом были затоплены десятки улиц города. В зону подтопления попал и аэропорт Иркутска.