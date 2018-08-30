Пожар бушует на химическом заводе в Мельбурне

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В западном пригороде австралийского Мельбурна горит химический завод, сообщает ТАСС.

Для ликвидации возгорания задействованы более 100 пожарных и 30 единиц техники. Им удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, но еще сохраняется опасность детонации газовых баллонов, а также баков с ацетоном, находящихся на территории завода.

В районе пожара слышны взрывы. Токсичные вещества, которые содержатся в дыме, угрожают жителям 11 районов. Им рекомендовано не выходить из дома.-0-