Пожар бушует на химическом заводе в Мельбурне

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В западном пригороде австралийского Мельбурна горит химический завод, сообщает ТАСС.
Для ликвидации возгорания задействованы более 100 пожарных и 30 единиц техники. Им удалось предотвратить распространение огня на соседние здания, но еще сохраняется опасность детонации газовых баллонов, а также баков с ацетоном, находящихся на территории завода.
В районе пожара слышны взрывы. Токсичные вещества, которые содержатся в дыме, угрожают жителям 11 районов. Им рекомендовано не выходить из дома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4205 BYN
|2.418 BYN
|2.425 BYN
|USD
|2.0735 BYN
|2.073 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.0468 BYN
|3.04 BYN
|3.05 BYN