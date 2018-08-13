Пожар на греческом острове Эвбея локализован

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар, вспыхнувший на острове Эвбея в Греции, локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление губернатора области Континентальная Греция Костаса Бакоянниса.

По имеющимся сведениям, отмечаются лишь отдельные небольшие возгорания, которые местами возникают из-за ветра. Очаги пожара находятся под контролем и не представляют особой опасности.

Ранее из-за пожара в превентивных целях были эвакуированы поселения Контодеспоти и Ставрос, а также монастырь Панагии Горгоипикоу и детский лагерь в местечке Дафни. Большая часть людей предпочла временно остановиться у своих родных и знакомых, менее 140 расположились в гостиницах.

Пожар на Эвбее возник в воскресенье 12 августа. Сухопутные отряды пожарных вели борьбу с огнем всю ночь, утром к ним присоединились два самолета и четыре вертолета. Согласно данным пожарной охраны, были задействованы 186 пожарных на 62 машинах, пеший отряд из 70 человек, 204 военных, 30 вспомогательных пожарных машин, 11 единиц строительной техники.

Движение по автотрассе от города Халкида - административного центра Эвбеи - на север острова было остановлено из-за густого дыма, распространяемого ветром. В настоящее время проезд по дороге разрешен.-0-