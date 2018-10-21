Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе локализован

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия.

"Пожар на заводе "Электроцинк" в городе Владикавказ, вспыхнувший сегодня ночью, локализован в 13.12", - отметили в МЧС.

Необходимости в эвакуации жителей из-за пожара и угрозы взрыва нет.

По данным Роспотребнадзора, в атмосферном воздухе не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Как сообщалось, пожар вспыхнул ночью 21 октября в цехе электролиза на металлургическом заводе "Электроцинк", площадь пожара составила 4,5 тыс. кв.м. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы, среди персонала жертв нет.-0-