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СМИ Беларуси

Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе локализован

В мире 21.10.2018 | 15:35
Фото ТАСС
Фото ТАСС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия.

"Пожар на заводе "Электроцинк" в городе Владикавказ, вспыхнувший сегодня ночью, локализован в 13.12", - отметили в МЧС.

Необходимости в эвакуации жителей из-за пожара и угрозы взрыва нет.

По данным Роспотребнадзора, в атмосферном воздухе не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Как сообщалось, пожар вспыхнул ночью 21 октября в цехе электролиза на металлургическом заводе "Электроцинк", площадь пожара составила 4,5 тыс. кв.м. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы, среди персонала жертв нет.-0-

На металлургическом заводе во Владикавказе вспыхнул пожар, погиб пожарныйНа металлургическом заводе во Владикавказе вспыхнул пожар, погиб пожарный
Как сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания Юрий Землянский, по вызову пожару был присвоен ранг сложности №3 (из пяти возможных).

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Теги
пожар, регионы России, смерть
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