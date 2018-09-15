Пожар на пароме в Индонезии унес жизни 10 человек

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на пароме у берегов провинции Центральный Сулавеси в Индонезии унес жизни 10 человек, еще 11 пропали без вести. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел 14 сентября вечером. На пароме находились 147 пассажиров, после возгорания судно затонуло. Спасателям удалось спасти 126 человек. Информации о состоянии их здоровья, а также причинах произошедшего пока не поступало.

Спасательная операция затруднена плохими погодными условиями.-0-