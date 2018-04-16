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Пожар на рынке в Нальчике полностью ликвидирован

В мире 16.04.2018 | 18:29

В Нальчике в павильонах Центрального рынка полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел в понедельник утром — горели два павильона. Площадь составила 3,2 тыс. кв. м, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Ликвидировали возгорание 96 человек с помощью 16 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал, полностью сгорел один павильон, второй - частично.

В Нальчике загорелся центральный рынок
Пожару, который охватывает два павильона, присвоен третий уровень сложности. Возгорание произошло в одном из киосков. Первоначально огонь распространился на площади 600 кв.м.

В настоящее время рассматриваются две основные версии - поджог и неисправность электрооборудования.

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Теги
пожар, регионы России, Россия
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