Пожар на рынке в Нальчике полностью ликвидирован

В Нальчике в павильонах Центрального рынка полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщает ТАСС.
Пожар произошел в понедельник утром — горели два павильона. Площадь составила 3,2 тыс. кв. м, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Ликвидировали возгорание 96 человек с помощью 16 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал, полностью сгорел один павильон, второй - частично.
В настоящее время рассматриваются две основные версии - поджог и неисправность электрооборудования.
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