Пожар на складе боеприпасов в Черниговской области ликвидирован

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на территории шестого арсенала Вооруженных сил Украины в Черниговской области ликвидирован. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 21.00 10 октября оставались единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью один-два взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - говорится в сообщении.

На территории арсенала выполняются мероприятия по ликвидации очагов задымления и тления. Группы разминирования осуществляют зачистку от взрывоопасных предметов административной территории склада, а также близлежащей территории.

Начальник управления коммуникаций и печати Минобороны Украины Алексей Чернобай отметил, что в настоящее время осуществляются мероприятия по налаживанию повседневной деятельности арсенала и последующей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Как сообщалось, 9 октября в 3.30 по местному времени вблизи поселка Дружба Черниговской области Украины на складе боеприпасов произошел взрыв, в результате которого возник пожар. Из опасной зоны были эвакуированы более 12 тыс. человек.-0-