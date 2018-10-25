Пожар на складе боеприпасов в Черниговской области ликвидирован

25 октября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Спасатели полностью ликвидировали пожар на арсенале в Черниговской области Украины, где происходили взрывы боеприпасов, сообщили 24 октября в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"24 октября в 18.00 по местному времени руководителем тушения пожара на арсенале была объявлено о его ликвидации. Проверено и очищено от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 40 из 80 участков разминирования, 16-ти км зона загрязнения уменьшена до 10-ти км, изъято более 14 тыс. 689 взрывоопасных предметов. Всего с начала работ восстановлено 150 зданий", - говорится в сообщении.

Пожар на складе боеприпасов в Черниговской области Украины локализован Из опасной зоны эвакуированы более 12 тыс. человек. Из их числа 68 обратились в медицинские учреждения, им оказана необходимая помощь. Продолжается эвакуация населения из зоны возможного поражения, проинформировали в МВД Украины.

Как сообщалось, 9 октября в 3.30 по местному времени вблизи поселка Дружба Черниговской области Украины на складе боеприпасов произошел взрыв, в результате которого возник пожар. Из опасной зоны были эвакуированы более 12 тыс. человек.-0-